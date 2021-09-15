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17:12 15.09.2021

Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника – Кулеба

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Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника – Кулеба

Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы планируем провести встречу глав государств на саммите Люблинского треугольника в будущем", - сказал Кулеба на Украинском центральноевропейском форуме в среду.

Министр указал, что Люблинский треугольник был создан в июле 2020 года и уже доказал, что является хорошим форматом регионального сотрудничества.

По его словам, министры иностранных дел Люблинского треугольника провели три встречи за один год. Кроме того, Кулеба напомнил, что на последней встрече в Вильнюсе летом была подписана дорожная карта сотрудничества и совместный план по противодействию дезинформации.

"Так же как Веймарский треугольник помог Польше интегрироваться в ЕС в 1990-ых и в начале 2000-ых, Люблинский треугольник сегодня рассматривается в Киеве, как один из инструментов, чтобы способствовать членству Украины в ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.

 

Теги: #кулеба #люблинский_треугольник
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