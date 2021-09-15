Сотни человек эвакуировали на юге Франции из-за наводнений

Наводнения на юге Франции затопили поля и дороги, сотни человек эвакуированы, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

"Я поддерживаю всех жителей, которые пострадали от непогоды, и призываю их быть крайне бдительными в ближайшие дни. Государство отреагирует быстро и объявит о режиме природного бедствия как можно скорее", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен после того, как посетил некоторые из пострадавших районов.

Из-за проливных дождей на территории между городами Ним и Монпелье на юге Франции начались наводнения, которые затопили дома и дороги. Ожидается, что дожди могут снова обрушиться на область в среду.

Местные власти сообщили, что в районе серьезно повреждена инфраструктура в маленьких городах и деревнях. Закрыты школы и некоторые дороги, включая главное шоссе. Информация о жертвах на данный момент не поступала.

Для помощи пострадавшим было мобилизовано около 900 пожарных.

Наводнения начались после сезона аномальной жары, который привел к множеству пожаров в странах на юге Европы, в том числе во Франции.