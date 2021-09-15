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16:22 15.09.2021

Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО "Верба"

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Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО "Верба"

Реактивная система залпового огня "Верба", которая была разработана Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ), принята на вооружение украинской армии, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром" в среду.

"Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от "КрАЗ" это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - подчеркивают в концерне.

Там уточняют, что "Верба" разработана на базе боевой БМ-21 "Град", однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Теги: #верба #рсзо
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