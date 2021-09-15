В Иране предотвращена попытка атак террористов на критически важные объекты в стране

Спецслужбам Ирана удалось сорвать планы террористов, которые намеревались нанести удары по критически важным объектам в стране, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на иранское телевидение.

В Тегеране заявили, что террористическая ячейка пыталась атаковать критически важные центры в стране, отмечает агентство.

"Группу поддерживали иностранные разведслужбы", - подчеркивает Bloomberg, отмечая, что иранское телевидение не сообщило дополнительных деталей.