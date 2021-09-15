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15:56 15.09.2021

В Иране предотвращена попытка атак террористов на критически важные объекты в стране

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В Иране предотвращена попытка атак террористов на критически важные объекты в стране

Спецслужбам Ирана удалось сорвать планы террористов, которые намеревались нанести удары по критически важным объектам в стране, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на иранское телевидение.

В Тегеране заявили, что террористическая ячейка пыталась атаковать критически важные центры в стране, отмечает агентство.

"Группу поддерживали иностранные разведслужбы", - подчеркивает Bloomberg, отмечая, что иранское телевидение не сообщило дополнительных деталей.

Теги: #атаки #предотвращение #иран
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Интерфакс-Украина
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