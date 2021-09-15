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15:53 15.09.2021

Транзит иностранцев через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции и тестирования с 20 сентября

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Транзит иностранцев через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции и тестирования с 20 сентября

С 20 сентября транзит через Украину в течение 48 часов будет возможен без самоизоляции, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановлением Кабинета министров Украины от 13 сентября 2021 года №954 внесены изменения в постановление от 9 декабря 2020 г. №1236.

"Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы в Facebook в среду.

В ведомстве указали, что неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине.

Всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов.

В частности, документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19; или отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

"Иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины", - пояснили в Госпогранслужбе.

Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

Теги: #условия #транзит
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