Общественная организация "Відчуй" запустила Telegram-канал с онлайн-уроками жестового языка

Общественная организация "Відчуй" запустила Telegram-канал, где каждый желающий сможет приобщиться к бесплатным онлайн-урокам украинского языка жестов.

Как сообщается в пресс-релизе организации, на базе канала пользователям доступны занятия с преподавателями в Zoom, уроки для детей от шести лет и быстрые тесты на знание языка жестов.

"Компании становятся все более инклюзивными и берут на работу слабослышащих профессионалов. С ними надо искать общий язык, это жестовый язык. Его знание является важным навыком, независимо от того в какой сфере вы работаете и работаете ли вообще, ведь глухого человека можно встретить где угодно", - рассказала руководитель ОО "Відчуй" Людмила Пышная.

Общественная организация "Відчуй" с 2011 года системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За 10 лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов. Среди них: уникальный для Украины инклюзивный лагерь, направленный на социализацию детей с нарушениями слуха, создание креативного пространства "ТАМ" и музыкального класса "Бег Бах" для глухих, цикл уроков о инклюзии для школьников, бесплатные онлайн-курсы жестового языка для широкой общественности, медийный проект "Когда тишина заговорила" и бесплатную проверку слуха "Кабинет на колесах".