Онлайн-спрос на автомобили в Украине последние три года растет более чем на 23% в год

Онлайн-спрос на автомобили в Украине за три года, с июля 2018-го по июнь 2021-го, вырос в 1,5 раза, при этом за последний год (июль 2020 - июнь 2021) автомобильной тематикой в интернете интересовались на 23,6% чаще - до 471,8 млн раз, свидетельствуют результаты исследования рынка цифровым консалтинговым агентством "Ольшанский и Партнеры".

"Это один из самых массовых онлайн-рынков в Украине, который уже несколько лет демонстрирует растущий тренд. И карантинные ограничения в начале весны 2020 года только подстегнули интерес украинцев к теме. Таким образом, на данный момент сформированы предпосылки к сохранению текущей тенденции и в будущем", - отмечает директор по развитию и автор идеи исследования Анна Артеменко.

В исследовании отмечается, что доля коммерческого спроса (продажи, покупки или аренды) на автомобили в онлайне также растет, однако темп роста спроса с выраженным намерением замедлился с середины 2020 года на 5,8%. За июль 2020 - июнь 2021 объем коммерческого спроса на автобренды составил 26,4 млн запросов.

С другой стороны, отмечают аналитики, карантинные ограничения 2020 года спровоцировали краткосрочный скачок коммерческого спроса в 1,7 раза, и можно предположить: повторение подобных мер в будущем даст аналогичный эффект.

Явным лидером по количеству спроса в интернете является Volkswagen: его ищут около 1,4 млн раз в месяц или 17,4 млн раз в год. В тройку наиболее популярных входят также Mercedes и BMW. Однако по темпу роста онлайн-спроса лидирует Toyota - +59,68% в 2021 году.

В то же время чаще всего для купли/продажи/аренды украинцы ищут в интернете автомобили ВАЗ, которые по популярности находятся на седьмом месте - более 440 тыс. раз в месяц или 5,3 млн раз в год.

По темпу роста коммерческого спроса летом 2021 года лидировала Toyota - +50%.

"Особенностью коммерческого спроса на бренды является то, что его доля в случае с некоторыми бюджетными автомобилями феноменально высока. Она доходит до 42%, 46%, 62% или даже 68% от общего количества спроса на определенный бренд", - отмечают эксперты.

В исследовании констатируется, что в текущем году интерес к электрокарам возрос вдвое по сравнению с 2018 годом, составив 1,3% от общего объема спроса на автомобили в интернете: украинцы ищут электрокары в среднем 511 тыс. раз в месяц или 6,1 млн раз в год.

"Тренд остается возрастающим, что создает предпосылки к увеличению спроса на этот тип авто и в будущем", - отмечается в исследовании.

Самый популярный электрокар – Tesla. В среднем его ищут в Google более 275 тыс. раз в месяц или 3,3 млн раз в год. При этом доля запросов с намерением купить Tesla выше средней на рынке - 18,6% (более 51 тыс. запросов в месяц или 612 тыс. в год).

Второй по популярности электрокаров – BMW. С 2018 года спрос на него вырос в 2,2 раза - до 67 тыс. запросов в месяц.

Однако по темпу роста спроса лидирует Porsche, спрос на который за три года вырос с 1,7 тыс. до 24 тыс. запросов в месяц.

По данным исследования, за три года, с середины 2018-го, произошла смена страны-лидера в спросе на подержанные автомобили: если три года назад это были Литва и Польша, то сейчас - США, на долю которых по состоянию на середину 2021 года пришлось 27%.

Спрос на американские авто за три года вырос на 33% (с 89 тыс. запросов в месяц до 119 тыс.), а скачок роста пришелся на апрель-май-2020. Тогда же произошел спад интереса к т. н. "евробляхам" - авто из Литвы (на 59%), Польши (на 62%) и Германии.

В то же время наибольшей популярностью неизменно пользуются авто из Украины: их ищут в Google более 320 тыс. раз в месяц, а за три года этот спрос вырос на 6% (с 272,5 тыс до 288 тыс. запросов в месяц).