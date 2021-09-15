ГБР будет проводить досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям Леросом

Досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям народным депутатом Гео Леросом будет проводить Государственное бюро расследований, процессуального статуса у нардепа пока нет, сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Максим Зинорук.

"14 сентября генпрокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины. Сегодня Офис генпрокурора поручил следователям ГСУ ГБР проводить досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля, (потерпевшего) для предоставления следственным органам", - сказал Зинорук журналистам в среду в Киеве.

При этом он подчеркнул, что процессуального статуса у Лероса пока нет.

Начальник отдела ГСУ ГБР подчеркнул, что основанием для внесения сведений в ЕРДР стала публикация на одном из Телеграмм-каналов, в которой "содержалось видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги".

"Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью… целью могла быть дискредитация органов государственной власти", - подчеркнул Зинорук.

Он отметил, что предварительная квалификация уголовного правонарушения - это ч.1 ст.14 УК (подготовка к преступлению) и ч.2 ст.384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Вместе с тем, как отметил Зинорук, эта квалификация может быть изменена по результатам следственных действий при наличии на то оснований.

Также он сообщил, что в настоящее время проводят первоочередные следственные и процессуальные действия. В частности, по его словам, планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения монтажа видео, идентификации лица, а также исследование содержания разговора.

"Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства", - добавил начальник ГСУ ГБР.

При этом Зинорук отметил, что следствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может препятствовать досудебному расследованию.

Он подчеркнул, что информация, которой они владеют, имеет важное значение для установления всех обстоятельств дела.

Кроме того, начальник ГСУ ГБР сообщил, что в Бюро поступает информация о возможном совершении уголовных правонарушений публичными лицами, связанные с этим фактом, а также другими преступлениями.