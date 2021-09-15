В Украине может появиться онкологическая клиника по израильским стандартам - Посольство

Вопрос создания в Украине онкологической клиники по израильским стандартам на основе государственно-частного партнёрства стал предметом встречи Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с гендиректором медицинского центра «Рафаэль» (Тель-Авив) Роной Моше, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Состоялось знакомство с концептом создания этого нового частного медицинского учреждения Израиля, технологическими новинками в области health care и приоритетным направлениям его деятельности. Обсуждены вопросы создания в Украине онкологической клиники по израильским стандартам на основе государственно-частного партнёрства и предоставления соответствующего содействия со стороны Посольства Украины в продвижении переговорного процесса с украинскими партнёрами», - говорится в сообщении.

Кроме того, большое внимание во время беседы было уделено началу сотрудничества по обмену опытом и стажировки украинских врачей в этой клинике.

Мероприятие состоялось при содействии Israeli Ukrainian Alliance - международной компании, ориентированной на укрепление социальных, деловых и инвестиционных отношений между Израилем и Украиной.