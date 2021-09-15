Адвокаты Шандры пожаловались в ЕСПЧ на пытки и преследования в деле "Кузни на Рыбальском"

Адвокаты председателя правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с "политическими преследованиями, нарушением прав подзащитного и применением к нему пыток".

Как сообщает телеканал "Прямой", об этом заявил адвокат Константин Рыбачковский. "Сегодня мы подали жалобу в ЕСПЧ по поводу того, что происходит с нашим клиентом. Мы надеемся на приоритетное рассмотрение этого дела", - сказал он.

Сообщается, что к делу подключился известный европейский специалист по правам человека, метр Грегори Туан дит Дюдон, ранее работавший старшим юристом ЕСПЧ.

Адвокат утверждает, что Шандру ночью поднимали, заковывали в наручники и часами возили в тесной конвойной машине.

"Человека 69-го года, с хроническими заболеваниями, который уже более двух месяцев находится под стражей, целый день возили в конвойной машине, целый день держали в маленькой комнате для конвоирования в Печерском суде неизвестно для чего. Никаких заседаний и действий с ним не проводилось. Он был лишен права на пищу - на обед. Он был лишен права на нормальную подвижную деятельность, нормальную жизнедеятельность. У него не было прогулок. И только вечером его конвоировали назад ", - отметил адвокат.

Защитник также заявил, что Шандра, который в 2020 году был прооперирован, "надлежащей медицинской помощи не получает".

В свою очередь адвокат Илья Новиков заявил: "Мы убеждены в том, что это дело исключительно политическое. Оно направлено на создание у общества иллюзии того, чтобы оправдать разговоры, которые были два года назад о том, что администрация Порошенко наживается на военных заказах. Доказательств риторике, с которой Владимир Зеленский ходил на выборы президента в 2019 году, за 2,5 года не нашлось, поэтому возникла эта уголовное дело".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, были закуплены для нужд ВСУ санитарные автомобили производства "Богдан Моторс", которые не соответствовали установленным требованиям. По данным следствия, сумма ущерба по двум эпизодам составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018-2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

7 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечение Шандре в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в 44 млн грн.