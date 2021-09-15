СБУ расследует взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер управления ГСЧС и член одной из общественных организаций

Служба безопасности Украины проводит соответствующие следственные действия в связи со взрывом автомобиля в г.Днепр и гибели двух людей с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

"Следственные действия ведутся по факту взрыва легкового автомобиля на проспекте Богдана Хмельницкого, который произошел утром 15 сентября. По имеющейся информации, в результате взрыва погибли два человека. Это один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, которая в момент взрыва также находилась в автомобиле", - сообщает пресс-центр СБУ в Telegram.

По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что о дальнейших деталях расследования будут информировать дополнительно.

Ранее правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался утром в среду в Днепре, находились мужчина и женщина. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщалось, в г.Днепр в среду в 9 утра на пр.Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.