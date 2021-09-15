На вооружение ВСУ принято станцию обнаружения "Феникс-1"

По заказу Министерства обороны Украины казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", которая была принята на вооружение Вооруженных сил Украины после ряда успешных испытаний, сообщает Министерство обороны Украины.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", - цитирует слова Тарана пресс-служба Минобороны в среду.

Он подчеркнул, что благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели.

По словам министра обороны, разработку осуществлено в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 для ее применения в составе ЗРК "Бук-М1".

Министр обороны добавил, что полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции обнаружения 80К6КС1 передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" эффективнее.