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12:18 15.09.2021

В Украине в четверг будет умеренно теплая, сухая погода

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В Украине в четверг будет умеренно теплая, сухая погода

В ближайшие сутки сухую погоду в Украине продолжит определять поле повышенного атмосферного давления; ночью прохладно, днем умеренно тепло, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг без осадков, только вечером на крайнем западе страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Одесской области 12-17°; днем 17-22°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 23-26°.

В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 9-11°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6 в 1903г., самая низкая ночью 1,1 в 1889г.

В пятницу в западной части дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье днем значительные дожди, температура ночью 11-16°, днем 16-21°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дожди, местами грозы; температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря 12-17°, днем 19-24°, в северных областях 16-21°.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; на западе страны северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-21°, в Днепре, в пределах Киева, 17°.

Теги: #погода #прогноз
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