В Украине в четверг будет умеренно теплая, сухая погода
В ближайшие сутки сухую погоду в Украине продолжит определять поле повышенного атмосферного давления; ночью прохладно, днем умеренно тепло, сообщил Укргидрометцентр.
В четверг без осадков, только вечером на крайнем западе страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, в Одесской области 12-17°; днем 17-22°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 23-26°.
В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 9-11°, днем около 20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6 в 1903г., самая низкая ночью 1,1 в 1889г.
В пятницу в западной части дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье днем значительные дожди, температура ночью 11-16°, днем 16-21°.
На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем дожди, местами грозы; температура ночью 5-10°, на побережье Черного моря 12-17°, днем 19-24°, в северных областях 16-21°.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с; на западе страны северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.
15 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-21°, в Днепре, в пределах Киева, 17°.