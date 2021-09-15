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11:18 15.09.2021

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

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При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", - сообщает пресс-служба ГСЧС на странице в Facebook.

Также в ведомстве добавили, что Гречищева была волонтером Красного Креста.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, погиб также ветеран АТО Алексей Кавлак.

Ранее правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался утром в среду в Днепре, находились мужчина и женщина. По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщалось, в г.Днепр в среду в 9 утра на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека.

 

Теги: #днепр #взрыв #жертвы
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