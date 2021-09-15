События

11:28 15.09.2021

Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

2 мин читать
Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

Действия народного депутата Гео Лероса могли быть действительно проплачены, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, однако окончательные выводы сделает следствие Государственного бюро расследований (ГБР) и полиции.

"Если есть видео, реальность которого не ставит под сомнение даже сам главный "герой" (Лерос – ИФ), то большинство выводов можно сделать, просто внимательно посмотрев и послушав запись. Она вполне объясняет активность данного депутата в течение длительного времени … Общество прекрасно видело и понимало, что он пытался заниматься банальным информационным киллерством, распространял откровенные фейки и обвинения, которые, как ему казалось, могут кого-то дискредитировать. Это всегда выглядело как предоплаченная "заказная" активность", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"И сейчас мы точно понимаем, что это действительно вполне могло быть именно предоплаченной активностью компроматов ", - добавил он.

По словам советника главы Офиса президента, "такая ситуация является вопиющей и указывает на фундаментальную аморальность части политической элиты".

"Окончательные выводы можно будет сделать после предоставления следствием ГБР и полиции конкретных материалов на основании встречных показаний, экспертиз, проверки контактов. Сейчас же можно лишь надеяться на то, что данный субъект не начнёт скрываться от следствия. Если субъект попытался столь откровенно "обналичить", продать на теневом рынке свой депутатский мандат, за это должна быть ответственность по закону", - резюмировал Подоляк.

Как сообщалось, в одном из украинских телеграмм-каналов 13 сентября было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами.

Позднее в Государственном бюро расследований заявили, что действия запечатленного на видео лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Сам депутат считает, что видео с его участием было снято несколько лет назад в кабинете народного депутата ОПЗЖ Вадима Столара, при этом оно было смонтировано из нескольких эпизодов с целью дискредитировать Лероса ради президента и главы Офиса президента, а звук не является подлинным.

В марте 2020 Гео Лерос обнародовал видеозаписи с похожим на брата главы Офиса президента Андрея Ермака человеком (Денисом Ермаком - ИФ), который проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

28 августа 2020 года Лерос сообщил в соцсетях о поджоге своего автомобиля. Позже о подготовке нападения на него нардепами "Слуги народа" Николаем Тищенко и Денисом Комарницким.

1 сентября 2020-го фракция Слуга народа исключила Гео Лероса после заявленной им критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Теги: #действия #лерос #подоляк #комментарий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 09.09.2021
Тищенко с применением силы прервал выступление Лероса с трибуны парламента

Тищенко с применением силы прервал выступление Лероса с трибуны парламента

16:04 08.09.2021
В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию ФСБ – советник главы ОП

В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию ФСБ – советник главы ОП

15:30 08.09.2021
Статус Украины как основного союзника США вне НАТО - устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс - Подоляк

Статус Украины как основного союзника США вне НАТО - устаревшая идея, принципиально вступление в Альянс - Подоляк

11:04 08.09.2021
Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября

11:52 30.08.2021
Кабмин утвердил порядок деятельности Нацгвардии по прекращению массовых беспорядков

Кабмин утвердил порядок деятельности Нацгвардии по прекращению массовых беспорядков

14:47 23.08.2021
Деоккупация Крыма позволит миру вернуться к незыблемости международного права – Подоляк

Деоккупация Крыма позволит миру вернуться к незыблемости международного права – Подоляк

17:06 11.08.2021
Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

Суд признал обвинения нардепа Лероса в адрес Дениса Ермака недостоверной и порочащей деловую репутацию информацией

16:39 01.07.2021
"Олигархам не очень страшно", - Руслан Рябошапка прокомментировал закон о деолигархизации

"Олигархам не очень страшно", - Руслан Рябошапка прокомментировал закон о деолигархизации

19:35 18.06.2021
Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

18:35 08.06.2021
Подоляк о стенограмме CNN : Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику

Подоляк о стенограмме CNN : Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

В Украине за сутки зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 858 человек, 93 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Списки олигархов должна составлять независимая комиссия – Разумков

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

Дорожники в Тернопольской области начали ремонт автопути Бучач-Товсте

В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

Новое карантинное постановление Кабмина вступает в силу с 20 сентября

Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

Число заражений COVID-19 в мире превысило 225,8 млн

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 142 тыс. человек – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА