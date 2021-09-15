Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

Действия народного депутата Гео Лероса могли быть действительно проплачены, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, однако окончательные выводы сделает следствие Государственного бюро расследований (ГБР) и полиции.

"Если есть видео, реальность которого не ставит под сомнение даже сам главный "герой" (Лерос – ИФ), то большинство выводов можно сделать, просто внимательно посмотрев и послушав запись. Она вполне объясняет активность данного депутата в течение длительного времени … Общество прекрасно видело и понимало, что он пытался заниматься банальным информационным киллерством, распространял откровенные фейки и обвинения, которые, как ему казалось, могут кого-то дискредитировать. Это всегда выглядело как предоплаченная "заказная" активность", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"И сейчас мы точно понимаем, что это действительно вполне могло быть именно предоплаченной активностью компроматов ", - добавил он.

По словам советника главы Офиса президента, "такая ситуация является вопиющей и указывает на фундаментальную аморальность части политической элиты".

"Окончательные выводы можно будет сделать после предоставления следствием ГБР и полиции конкретных материалов на основании встречных показаний, экспертиз, проверки контактов. Сейчас же можно лишь надеяться на то, что данный субъект не начнёт скрываться от следствия. Если субъект попытался столь откровенно "обналичить", продать на теневом рынке свой депутатский мандат, за это должна быть ответственность по закону", - резюмировал Подоляк.

Как сообщалось, в одном из украинских телеграмм-каналов 13 сентября было обнародовано видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса, получает пакет предположительно с деньгами.

Позднее в Государственном бюро расследований заявили, что действия запечатленного на видео лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Сам депутат считает, что видео с его участием было снято несколько лет назад в кабинете народного депутата ОПЗЖ Вадима Столара, при этом оно было смонтировано из нескольких эпизодов с целью дискредитировать Лероса ради президента и главы Офиса президента, а звук не является подлинным.

В марте 2020 Гео Лерос обнародовал видеозаписи с похожим на брата главы Офиса президента Андрея Ермака человеком (Денисом Ермаком - ИФ), который проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

28 августа 2020 года Лерос сообщил в соцсетях о поджоге своего автомобиля. Позже о подготовке нападения на него нардепами "Слуги народа" Николаем Тищенко и Денисом Комарницким.

1 сентября 2020-го фракция Слуга народа исключила Гео Лероса после заявленной им критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.