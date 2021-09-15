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11:11 15.09.2021

Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

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Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

Власти Италии планируют ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестировании на наличие инфекции для всех государственных служащих, несмотря на несогласие с этим лидеров ультраправых, сообщает газета The Times.

По данным издания, такое намерение связано с успешным введением в Италии COVID-паспортов для учителей на этой неделе. Так, теперь от учителей требуют предоставить доказательство о вакцинации от коронавируса, данные о том, что переболели COVID-19 либо отрицательный тест на наличие вируса, сделанный не позднее последних 48 часов.

Итальянский премьер-министр Марио Драги планирует в ближайшее время распространить действие сертификатов на 1,2 млн сотрудников министерств и местных советов.

"Это может произойти после заседания кабинета в четверг", - приводит The Times слова источника в итальянском правительстве.

Ранее в Италии COVID-паспорта ввели для пассажиров на поездах дальнего следования, посетителей театров и кино, студентов университетов и гостей ресторанов. Таким людям необходимо получить QR-код, его можно загрузить на телефон в случае наличия сертификата.

При этом, как отмечает газета, идея о COVID-паспортах не получила всеобщей поддержки - против таких мер выступают глава правой партии "Братья Италии" Джорджо Мелони, а также лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Как сообщается, Сальвини поддерживает противников итальянского комендантского часа, использования масок и закрытия ресторанов. Он также утверждает, что введение коронавирусных паспортов ограничивает личную свободу. Такая позиция Сальвини не устраивает членов его партии, в частности, министра экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти. По мнению Джорджетти, схему COVID-паспортов нужно ввести не только на госслужащих, но и для частных компаний.

"Компаниям необходимо гарантировать безопасность своих сотрудников", - сказал Джорджетти.

"Быть в правительстве - значит брать ответственность и принимать решения, даже если некоторых что-то не устраивает", - добавил министр.

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Теги: #италия #covid_19 #сертификаты #госслужащие
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