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11:08 15.09.2021

Дорожники в Тернопольской области начали ремонт автопути Бучач-Товсте

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Дорожники в Тернопольской области начали ремонт автопути Бучач-Товсте

В Тернопольской области в рамках президентской программы "Большое строительство" на отрезке длиной 12 км стартовал ремонт дороги Т-20-16 Бучач — Товсте, которая считается одной из самых проблемных в регионе.

Как сообщается на странице местной Службы автомобильных дорог в Facebook, дорожная техника движется от с. Требуховцы к с. Язловец. С помощью фрез подрядная организация начала снимать старое изношенное покрытие. После этого будет укреплена основа дороги и устроены два слоя асфальтобетонного покрытия.

В границах населенных пунктов запланированы установка освещения, устройство тротуаров, барьерного ограждения.

"Село Язловец - один из туристических "магнитов" Тернопольщины. Туристов в нем привлекают местный замок, реколлекционный дом сестер закона Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и музей основательницы этого женского монастыря Марцелины Даровской", - говорится в сообщении.

Служба также отмечает, что скоро стартует также ремонт участка дороги Т-20-16 от поселка Толстое до с. Подолье. Ремонт остатка протяженности дороги Бучач - Товсте запланирован на следующий год.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах в 2021 году отремонтировать по программе "Большое строительство" 4,5 тыс. км национальных и 2 тыс. км местных дорог.

Теги: #большое_строительство #тернопольская_область #ремонт #дорога
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