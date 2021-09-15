События

10:58 15.09.2021

Новое карантинное постановление Кабмина вступает в силу с 20 сентября

2 мин читать
Новое карантинное постановление Кабмина вступает в силу с 20 сентября

Новые противоэпидемические ограничения вступят в силу с 20 сентября.

Соответствующее постановление №954 от 13 сентября 2021 года обнародовано на сайте правительства в среду.

Как сообщалось, в "зеленой" зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.

В "желтой" зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию запрещаются:

- массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой". Местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В "красной" зоне эпидопасности запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.

Теги: #карантин #постановка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:33 15.09.2021
Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

17:20 14.09.2021
Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

16:01 14.09.2021
Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

12:37 14.09.2021
Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

12:00 14.09.2021
Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

23:06 13.09.2021
На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

На Закарпатье увеличивается число заболеваний коронавирусом, власти намерены ввести "желтый" уровень эпидопасности и призывают украинцев вакцинироваться

13:49 08.09.2021
Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

Минздрав Украины предлагает дать больше прав вакцинированным при карантине

13:23 06.09.2021
Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

19:05 31.08.2021
В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина – омбудсмен

В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина – омбудсмен

12:25 31.08.2021
Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

В Украине за сутки зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 858 человек, 93 умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Действия нардепа Лероса могли быть проплачены, окончательные выводы сделает следствие ГБР и полиции – Подоляк

При взрыве автомобиля в Днепре погибли глава отдела связей со СМИ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

Власти Италии хотят ввести COVID-паспорта для всех госслужащих

Дорожники в Тернопольской области начали ремонт автопути Бучач-Товсте

В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

Число заражений COVID-19 в мире превысило 225,8 млн

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 142 тыс. человек – Минздрав

США на саммите по COVID-19 хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения для прекращения пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА