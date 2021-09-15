В Днепре произошел взрыв автомобиля, погибли два человека, расследуется теракт

В г.Днепр на пр. Богдана Хмельницкого в среду утром произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На месте взрыва автомобиля в г.Днепр работает полиция В результате взрыва погибли два человека, которые находились внутри автомобиля", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию около 9 утра.

"Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на пр. Богдана Хмельницкого г.Днепр. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории", - добавили правоохранители.

Правоохранители установили, что в автомобиле, который взорвался, находились мужчина и женщина, возбуждено уголовное производство.

"По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сказано в сообщении в Facebook.