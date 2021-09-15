Украина продлила действие 2-дозных COVID-сертификатов со 180 до 365 дней

Кабинет министров Украины продлил действие "зеленых" COVID-сертификатов с 180 до 365 дней.

Соответствующее постановление обнародовано на сайте правительства.

Согласно тексту документа, в Украине будут действовать разные COVID-сертификаты - с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут "желтыми" и "зелеными". Их можно сгенерировать на платформе "Дия".

"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия – 120 дней с момента прививки.

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.