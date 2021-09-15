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10:02 15.09.2021

Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

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Шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабмином назначение руководителя НАБУ, высокие - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает высокими шансы принятия парламентом закона, закрепляющего за Кабинетом министров Украины прерогативу назначения руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Я думаю, что шансы достаточно высоки", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, примет ли парламент закон, в котором назначение руководителя НАБУ является прерогативой Кабинета министров.

Он напомнил, что законопроект о НАБУ, который затем стал законом, изначально имел проблемы с соответствием Конституции Украины.

"Мы получили решение Конституционного суда, которое во многом было оправдано - полномочия и президента, и Верховной Рады четко выписаны в Конституции, и таких полномочий, как назначение главы НАБУ, у них точно нет", - отметил спикер.

По словам Разумкова, далее было два пути развития событий, которые сегодня находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

"Первый - перемещение этого функционала (назначение главы НАБУ) Кабинету министров Украины. То есть все остается так, как есть, происходит отбор на конкурсной основе, после этого формальную функцию в данной ситуации, да простит меня премьер-министр, выполняет Кабмин, который назначает руководителя НАБУ на должность", - рассказал глава парламента.

Разумков подчеркнул, что второй путь - внесение изменений в Конституцию, он труднее и продолжительнее.

"Второй путь - более тяжелый, и в него с каждым днем я верю все меньше - это изменения в Конституцию. Это по времени займет минимум полгода, а то и больше. В назначении главы НАБУ может быть задействована и Верховная Рада, которая участвует в отборе, и президент. Или же, например, второй вариант - Верховная Рада назначает по представлению президента, но тоже после конкурсной процедуры. Поэтому мне ближе, понятнее первый путь, чтобы закрепить независимость антикоррупционных органов", - сказал Разумков.

Теги: #набу #разумков #кабмин
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