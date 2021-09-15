Число заражений COVID-19 в мире превысило 225,8 млн

Число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире на утро среды составило 225 млн 823 тыс. 229, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса количество жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 649 тыс. 567 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 41 млн 365 тыс. 255 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 663 тыс. 936.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 316 тыс. 755, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 443 тыс. 497.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 19 тыс. 830 заболевших, умерли 587 тыс. 797 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 598,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 47 человек, в Индии - 318, Бразилии - 2 тыс. 742.