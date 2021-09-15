В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 142 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 141 796 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"141 796 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 14 сентября 2021. Одну дозу получили 67 614 человек полностью иммунизированы – 74 182 человека", – сказано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работало 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 987 963 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.