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08:33 15.09.2021

США на саммите по COVID-19 хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения для прекращения пандемии

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США на саммите по COVID-19 хотят добиться признания необходимости вакцинации 70% мирового населения для прекращения пандемии

На предстоящем саммите по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 США намерены добиться признания, что для победы над распространением инфекции необходимо обеспечить вакцинацию 70% мирового населения, сообщила газета The New York Times.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США рассматривают в качестве цели 70-процентный уровень вакцинации, сообщают СМИ.

Международный саммит, посвященный борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам глобальной вакцинации, запланирован на 22 сентября.

"Во время саммита президент Байден призовет глав государств, глав правительств и международных организаций, лидеров бизнеса, благотворительных и неправительственных организаций собраться вместе, чтобы взять на себя обязательство положить конец пандемии COVID-19", - говорится в приглашении на саммит, оказавшемся в распоряжении газеты The Washington Post.

Ожидается, что встреча на высшем уровне пройдет в виртуальном формате.

По данным портала Axios, в Вашингтоне хотят, чтобы страны, участвующие в саммите, пообещали, что COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) должен быть основным средством распространения вакцин.

При этом цель команды Байдена состоит в том, чтобы убедить более богатые страны жертвовать, а не продавать любые излишки вакцины, отмечает портал.

Как сообщили источники Axios, США намерены пригласить на саммит Россию и Китай.

Теги: #сша #пандемия #вакцинация #саммит
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