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08:20 15.09.2021

В Украине за сутки зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 858 человек, 93 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 858 человек, 93 умерли

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 858 человек, 93 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 531, медработников - 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 609 человек; летальных случаев - 93; выздоровели – 1 858 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев - 54 550.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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