За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов осколочное ранение получил украинский военнослужащий. С начала суток среды обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, обстрелы противника зафиксированы в районе Песок, вблизи Нью-Йорка, у Шумел.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.