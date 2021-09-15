События

07:44 15.09.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

1 мин читать
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов осколочное ранение получил украинский военнослужащий. С начала суток среды обстрелов со стороны противника не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В частности, обстрелы противника зафиксированы в районе Песок, вблизи Нью-Йорка, у Шумел.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

"По состоянию на 7:00 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 14.09.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

15:10 14.09.2021
Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

14:59 14.09.2021
СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

13:17 14.09.2021
ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

07:48 14.09.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

07:52 13.09.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб, трое ранены

17:21 12.09.2021
Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб украинский военный

08:04 12.09.2021
Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

Двое военнослужащих погибло, 9 ранены, один травмирован за сутки на Донбассе

17:43 11.09.2021
Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, число раненых украинских военных увеличилось до восьми

07:54 11.09.2021
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое получили осколочные ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю

15 сентября: Какой сегодня праздник

США наращивают усилия по борьбе с кибератаками из-за рубежа - глава киберкомандования США

Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, но получил отказ

Боррель: отношения между ЕС и Китаем изменились не в лучшую сторону

Офис генпрокурора совместно с медийными и правозащитные ОО подписали меморандум о сотрудничестве и защита прав журналистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА