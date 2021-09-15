Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что в ходе телефонного разговора 10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с ним.

"Это неправда", - сказал Байден в ответ на вопросы журналистов президентского пула, соответствуют ли действительности сообщения на эту тему.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о содержании телефонной беседы двух лидеров, сообщила, что Байден предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ.

Вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, что Вашингтону следует сменить тон в отношении Пекина на менее резкий, отметили источники издания.