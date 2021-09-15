Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

В случае перевода Харьковской области в "желтую" зону, большинство вузов региона вынуждены будут перейти на дистанционную форму обучения.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на врио главы ХОГА Александр Скакуна, критерию, который позволяет в случае ужесточения карантина продолжать очное обучение студентов, соответствуют только четыре вуза. Более 80% сотрудников вакцинировано в Национальном университете воздушных сил (100%), Национальной академии Национальной гвардии (88%), Харьковском национальном медицинском университете (87,5%) и Харьковском национальном университете внутренних дел (83%). Приближаются к этому показателю еще два вуза (Национальный фармацевтический университет - 78% и Национальный университет гражданской защиты - 72%).

Скакун поручил руководителям вузов провести разъяснительную работу о необходимости вакцинации коллективов и заверил, что обладминистрация организует процесс прививки на территории учебных заведений в тот день и в то время, когда это будет удобно преподавателям и студентам.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что персональная ответственность за проведение вакцинации среди работников высших учебных заведений возлагается именно на руководителей. Главная задача - провести вакцинацию в максимально сжатые сроки. Прошу вас принять все необходимые меры и провести разъяснительную работу в коллективах о необходимости вакцинации", - сказал Скакун, обращаясь к ректорам.

В свою очередь замглавы ХОГА Михаил Черняк утверждает, что область обеспечена вакцинами от COVID-19 и есть возможность предоставить именно ту вакцину, которой захотят прививаться преподаватели того или иного вуза.

"Каждый вуз будет обеспечен необходимым количеством бригад, которые будут выезжать в ваше учебное заведение и в удобное для вас время делать кампанию по вакцинации той вакциной, которая есть. Нужен Pfizer - будет Pfizer. Есть интерес к AstraZeneca - будет AstraZeneca. Кто-то захочет CoronaVac - никакой проблемы с этим также нет", - сказал Черняк.