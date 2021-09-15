События

04:02 15.09.2021

Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, но получил отказ

2 мин читать
Байден предложил Си Цзиньпину встретиться лично, но получил отказ

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, осведомленных о содержании разговора двух лидеров, Си Цзиньпин не принял предложение Байдена.

Вместо этого он настоял на том, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину, отметили собеседники.

"Си Цзиньпин, по-видимому, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сказал источник.

По мнению одного из собеседников газеты, то, что китайский лидер отказался от предложения Байдена, отчасти связано и с опасениями по поводу распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что 10 сентября председатель КНР и президент США провели телефонный разговор.

Как отмечал Белый дом, лидеры двух стран затронули вопросы конкуренции между США и Китаем и предотвращения перерастания ее в конфликт.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - говорилось в сообщении.

В свою очередь МИД КНР уточнил, что Си Цзиньпин заявил, что существующие проблемы в отношениях между двумя странами не отвечают коренным интересам как двух стран, так и мирового сообщества.

"Си Цзиньпин отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - говорилось в сообщении о беседе на сайте МИД КНР.

Китайский руководитель отметил, что от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты наладить отношения друг с другом, "зависит будущая судьба мира". В то же время конфронтация между ними приведет к тому, что пострадают и они сами, и весь мир.

Си Цзиньпин сказал, что Китай и США "на основе уважения основных проблем друг друга" могут сотрудничать в вопросах изменения климата, профилактики эпидемий и борьбы с ними, восстановления экономики, а также по основным международным и региональным вопросам.

Стороны "согласились с тем, что углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".

Теги: #сша #кндр #встреча #лидеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:36 15.09.2021
Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

Байден опроверг сообщения СМИ об отказе китайского лидера от встречи с ним

07:19 15.09.2021
США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

США ограничат военную помощь Египту из-за нарушений прав человека в стране

07:04 15.09.2021
Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю

Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю

06:49 15.09.2021
США наращивают усилия по борьбе с кибератаками из-за рубежа - глава киберкомандования США

США наращивают усилия по борьбе с кибератаками из-за рубежа - глава киберкомандования США

00:34 15.09.2021
Сенатор-республиканец Хоули пообещал блокировать утверждение претендентов на высокие должности в госдепе и Пентагоне

Сенатор-республиканец Хоули пообещал блокировать утверждение претендентов на высокие должности в госдепе и Пентагоне

23:14 14.09.2021
"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

"Аль-Каида" за один-два года может закрепиться в Афганистане и угрожать США - американские спецслужбы

19:03 14.09.2021
Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

13:09 14.09.2021
Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

Байден пообещал, что не оставит Украину лицом к лицу с РФ - глава МИД

13:03 14.09.2021
Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

07:19 14.09.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь, ранен военнослужащий ВСУ

В инфекционной больнице Хмельницкого остаются двое детей, отравившихся в учебном заведении

15 сентября: Какой сегодня праздник

Более 89% сотрудников вакцинировано в четырех харьковских вузах

Боррель: отношения между ЕС и Китаем изменились не в лучшую сторону

Офис генпрокурора совместно с медийными и правозащитные ОО подписали меморандум о сотрудничестве и защита прав журналистов

В Харькове на школьном стадионе травмирован 6-летний ребенок, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

На Кипре около 80% жителей получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА