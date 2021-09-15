Офис генпрокурора совместно с медийными и правозащитные ОО подписали меморандум о сотрудничестве и защита прав журналистов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Офисом Генерального прокурора и медийными и правозащитными общественными организациями (ОО "Институт массовой информации", ОО "Крымская правозащитная группа", ОО "Институт развития региональной прессы", ОО "Платформа прав человека", ОО "Детектор медиа", ОО "Центр информации о правах человека" и др.

Как сообщает пресс-служба на сайте Офиса генпрокурора Украины, целью меморандума является консолидация усилий сторон, направленных на определение общего видения по совершенствованию способов защиты прав журналистов от противоправных посягательств; упрощения обеспечения свободы и безопасности журналистов; повышение эффективности надзора за соблюдением требований законодательства при осуществлении досудебного расследования, а также поддержание публичного обвинения в уголовных процессах об уголовных правонарушениях, совершенных против журналистской деятельности, и привлечения к ответственности лиц, виновных в таких уголовных правонарушениях.

Подчеркивается, что документ открыт для подписания другими общественными организациями.

В Офисе генпрокурора отметили, что решение о заключении меморандума было принято на встрече с медийными и правозащитными организациями и журналистами в мае 2021 года.

"Многое сделано по результатам нашей предыдущей встречи, которая состоялась весной. Постоянство - основная черта, которая должна быть присуща нашему общению. Сейчас у нас есть секторальные площадки в каждом регионе. В каждой областной прокуратуре определен прокурор, который отвечает за это направление. Кроме того, по всей Украине состоялись встречи с представителями медийных организаций. Мы активизировали роль прокурора в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в отношении журналистов и уже есть определенные результаты", - отметила Венедиктова.

В течение текущего года лицам сообщено о подозрении в совершении 32 уголовных преступлений, за все 2020 их было 25. Одно из недавних и актуальных производств по факту причинения телесных повреждений журналисту онлайн-издания "Буквы", в котором сообщение о подозрении осуществлено уже на следующий день . С начала года в суд направлено обвинительные акты совершения 25 уголовных правонарушений, такое же количество было за весь 2020.

Всего с начала года всеми органами предварительного расследования зарегистрировано 182 уголовных правонарушениях по фактам совершения уголовных преступлений в отношении представителей СМИ (статьи 171, 345-1, 347-1 и 349-1 УК Украины). С учетом прошлогодних, в настоящее время расследуется 297 уголовных правонарушений в отношении журналистов.

Также Генеральный прокурор сообщила, что уже разработан курс тренингов, первый из которых состоялся на днях в тренинговом центре прокуроров. Во время них прокуроров учить стандартам оперативного и качественного реагирования на преступления, совершенные против журналистов.