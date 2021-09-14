В Харькове на школьном стадионе травмирован 6-летний ребенок, его госпитализировали в тяжелом состоянии

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства травмирования 6-летнего мальчика, который был найден без сознания на школьном стадионе по ул.Академика Павлова и госпитализирован в реанимационное отделение городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о госпитализации ребенка поступило около 18:00.

"По словам дежурного врача, по приезду по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота... Мальчик в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Сведения о происшедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины.