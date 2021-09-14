События

21:26 14.09.2021

Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

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Нардеп Герасимов: требуем допросить в рамках "вагнергейта" всех участников совещания у Зеленского

В рамках расследования "вагнергейта" должны быть допрошены все участники совещания в кабинете президента Украины Владимира Зеленского включая его самого, считает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"События последних дней расставляют точки над "и" в деле расследования того, как и кем была слита блестящая операция украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев". В этой стране уже все знают, что спецоперация была. Спецоперация украинских спецслужб в рамках уголовного производства по задержанию преступников с ЧВК "Вагнер", которые убивали наших десантников, которые убивали невинных жертв МН17, которые убивали украинских воинов", - цитирует Герасимова сайт "Европейская Солидарность" во вторник.

Нардеп обратился к представителям правоохранительных органов с призывом не соглашаться на любые предложения или указания по уничтожению доказательств по делу ЧВК "Вагнера".

"Я бы хотел обратиться к работникам правоохранительных органов, СБУ, ГБР, Управление разведки и других. Если к вам обращались, обращаются или будут обращаться определенные государственные чиновники с требованием или просьбой уничтожить или переписать документы относительно этого дела - не делайте этого. Это уголовная ответственность. Не покрывайте преступников, которые сдали эту блестящую операцию украинских спецслужб", - подчеркнул Герасимов.

 

Теги: #расследование #вагнеровцы #евросолидарность
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