Кворума на парламентской ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", не стало перед заслушиванием экс-начальника ГУР Бурбы - нардеп Костенко

Отсутствие кворума на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины во вторник было зафиксировано по прибытии экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы, которого должны были заслушать касательно проведения спецмероприятия по задержанию наемников ЧВК "Вагнера", заявил член фракции "Голос" Роман Костенко.

"Я сегодня пришел на заседание временной следственной комиссии, но ВСК приняла решение своим голосованием о том, что никто, кроме ее членов, не может на нем присутствовать. И мы где-то около часа разбирались между собой: кто может присутствовать, а кто - нет. Комиссия не предоставила четких фактов, что согласно закону, я не могу присутствовать, но... я сказал, что не буду блокировать (работу ВСК - ИФ) потому, что нужно заслушать Василия Бурбу... Но на момент, когда прибыл Бурба, кворума не стало: ВСК прекратила работать... Сначала кворум был: комиссия заслушивала, как я понимаю, Службу безопасности и прокуратуру", - сказал Костенко в комментарии журналистам во вторник вечером.

При этом он подчеркнул, что, вероятно, в ВСК пытаются сделать так, чтобы "ключевые лица в этой операции не были заслушаны", а поэтому он предположил, что заседание комиссии за счет кворума "было сорвано специально".

"Когда мы говорим, присылаем людей, пытаемся докопаться до правды, то если честно, как человек военный, я могу задать один вопрос: ну вы что - охренели реально, уже такое творить на временной следственной комиссии, где депутаты должны узнавать правду? Мы говорили о том, что парламент должен создать платформу, на которую могут обращаться любые военные, чтобы узнать здесь правду. А что мы делаем? Мы воспринимаем команды откуда-то", - эмоционально отметил Костенко.