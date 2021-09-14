На Кипре около 80% жителей получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипантелас во вторник заявил, что около 80% взрослых жителей страны получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19, сообщают европейские СМИ.

При этом 76% киприотов получили уже обе дозы.

Министр отметил, что 80% населения будет полностью вакцинировано в течение следующих трех недель.

"Массовая вакцинация защитит страну от вируса и сделает ее хорошо подготовленной к зимнему сезоны (и возможной новой вспышке заболевания - ИФ)", - добавил Хадзипантелас.

За время пандемии на Кипре зафиксировано более 118 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 500 случаев смерти пациентов от последствий заражения.