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20:10 14.09.2021

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

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Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины во вторник, 14 сентября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

"Я прибыл на заседание по приглашению Безуглой (с руководителем ВСК Марьяной Безуглой - ИФ), в то же время получил информацию, что сегодня заседания не будет в связи с тем, что отсутствует кворум. Более того, получил дополнительное приглашение на понедельник... Заседание сегодня не проходило, я общался с ней (Безуглой - ИФ)... Сегодня в пять вечера я прибыл из заграницы, и в полседьмого я прибыл (на заседание ВСК - ИФ)", - сказал Бурба в комментарии журналистам.

На вопрос, с какой целью он был за границей, Бурба сказал, что возил ребенка на лечение.

При этом на уточняющие вопросы касательно непосредственно дела "вагнеровцев" он отвечать не стал, объяснив это тем, что все ответы может предоставить только ВСК.

"В понедельник я отвечаю на все вопросы (членов ВСК), после этого, возможно, пообщаюсь с вами (журналистами - ИФ)", - сказал Бурба.

Вместе с тем на вопрос стоит ли заслушать на ВСК президента Украины и главу Офиса президента, он сказал, что "если есть разногласия, то, конечно, стоит".

Как сообщалось, Бурба прибыл на заседание ВСУ, чтобы предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

Следующее заседание ВСК назначено на понедельник, 20 сентября.

Теги: #выступление #гур #вск
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