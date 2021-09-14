Кличко подвел итоги совещания, на котором устроил "встряску" главам районов и управляющих компаний столицы

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко устроил "встряску" главам столичных районов, главам управляющих компаний города и контактного центра 1551 по проблемным вопросам ЖКХ. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Директора управляющей компании Шевченковского района Кличко уволил во время совещания из-за халатности.

"Один из последних случаев - когда жители дома на улице Гончара, 6 остались без воды почти на трое суток. Люди носили воду из близлежащих домов в свои квартиры, для элементарных нужд. При этом коммунальные службы сидели и ждали, пока пройдут выходные! Не было объявления о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию мэру. Так зачем тогда ЖЭК, коммунальные службы, глава района?", - возмутился лидер "УДАРа".

Кличко акцентировал на том, что нет оправдания халатности чиновников.

"Руководители служб и подразделений, которые не способны эффективно выполнять свою работу, обеспечить сервис киевлянам, не будут здесь работать. И в частности, глава управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района. Его мы увольняем", - подытожил он.