События

19:47 14.09.2021

Ситуация с COVID-19 в Молдове вернулась к показателям конца апреля, суточный прирост заболевших вновь составляет более тысячи

2 мин читать
Ситуация с COVID-19 в Молдове вернулась к показателям конца апреля, суточный прирост заболевших вновь составляет более тысячи

В Молдове продолжают обновляться антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник вечером пресс-службой министерства здравоохранения республики.

"За минувшие сутки проведено 9 577 тестов, из них 6 422 - экспресс-тесты на антигены. Зарегистрировано 1 143 новых случая заражения коронавирусом, из которых 945 случаев приходятся на невакцинированных граждан. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 276 701. На данный момент болеют 5 678 человек", - отмечается в сообщении.

Таким образом, ситуация вернулась к показателям конца апреля, когда регистрировали по тысяче и более заражений коронавирусом ежедневно. С начала мая ситуация нормализовалась, регистрировали до ста новых случаев в день. С начала августа показатели начали расти. В минувшую пятницу было зарегистрировано 862 инфицирования, а во вторник суточный прирост впервые превысил тысячу случаев. При этом было проведено рекордное количество тестов за все время тестирования.

По данным Минздрава, всего в больничных медицинских учреждениях госпитализированы 1 тыс. 424 человека с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 107 в крайне тяжелом состоянии и восемь пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки 586 человек выздоровели. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдове излечились 263 тыс. 788 человек.

Сообщается о смерти еще 12 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, общее число жертв пандемии в стране возросло до 6 тыс. 548 человек.

Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией в период с 11 сентября по 31 октября в Молдове введено чрезвычайное положение в области здравоохранения. На многие мероприятия, в том числе концерты, спектакли и манифестации допуск будет осуществляться только по сертификатам о полном курсе вакцинации.

Теги: #молдова #ситуация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 14.09.2021
Новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области – KSE

Новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области – KSE

17:20 14.09.2021
Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

16:01 14.09.2021
Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

15:48 14.09.2021
В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

12:13 14.09.2021
Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

Шмыгаль: мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, но можем обязать вакцинироваться коллективы школ

11:56 14.09.2021
Шмыгаль допускает проведение кампании по ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

Шмыгаль допускает проведение кампании по ревакцинации от COVID-19 в 2022 году

08:43 14.09.2021
В Молдове пограничники задержали двух украинцев и одного белоруса за контрабанду табачных изделий

В Молдове пограничники задержали двух украинцев и одного белоруса за контрабанду табачных изделий

08:19 14.09.2021
В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

00:37 14.09.2021
Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближается к Техасу

Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближается к Техасу

08:40 13.09.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 45 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 45 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

Берлин заверил Киев, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию без сертификации - Зеркаль

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба: заседание ВСК по делу "вагнеровцев" во вторник не состоялось

Новый глава МИД Афганистана пообещал не допустить деятельность террористов в стране

ВСУ заинтересованы в приобретении у частных компаний БПЛА, боеприпасов, дронов-камикадзе – замкомандующего Сухопутных войск

Парламентская ВСК, которая рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", соберётся ещё раз 20 сентября

Кулеба: противодействие агрессии РФ будет приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН

Блинкен не исключает дополнительных санкций против талибов

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

Кличко подвел итоги совещания, на котором устроил "встряску" главам районов и управляющих компаний столицы

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА