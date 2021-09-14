Ситуация с COVID-19 в Молдове вернулась к показателям конца апреля, суточный прирост заболевших вновь составляет более тысячи

В Молдове продолжают обновляться антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник вечером пресс-службой министерства здравоохранения республики.

"За минувшие сутки проведено 9 577 тестов, из них 6 422 - экспресс-тесты на антигены. Зарегистрировано 1 143 новых случая заражения коронавирусом, из которых 945 случаев приходятся на невакцинированных граждан. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 276 701. На данный момент болеют 5 678 человек", - отмечается в сообщении.

Таким образом, ситуация вернулась к показателям конца апреля, когда регистрировали по тысяче и более заражений коронавирусом ежедневно. С начала мая ситуация нормализовалась, регистрировали до ста новых случаев в день. С начала августа показатели начали расти. В минувшую пятницу было зарегистрировано 862 инфицирования, а во вторник суточный прирост впервые превысил тысячу случаев. При этом было проведено рекордное количество тестов за все время тестирования.

По данным Минздрава, всего в больничных медицинских учреждениях госпитализированы 1 тыс. 424 человека с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 107 в крайне тяжелом состоянии и восемь пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки 586 человек выздоровели. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдове излечились 263 тыс. 788 человек.

Сообщается о смерти еще 12 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, общее число жертв пандемии в стране возросло до 6 тыс. 548 человек.

Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией в период с 11 сентября по 31 октября в Молдове введено чрезвычайное положение в области здравоохранения. На многие мероприятия, в том числе концерты, спектакли и манифестации допуск будет осуществляться только по сертификатам о полном курсе вакцинации.