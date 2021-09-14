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19:31 14.09.2021

Парламентская ВСК, которая рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", соберётся ещё раз 20 сентября

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Парламентская ВСК, которая рассматривает материалы по делу "вагнеровцев", соберётся ещё раз 20 сентября

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины продолжила рассмотрение информации по делу организации операции по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

Следующее заседание назначено на понедельник, 20 сентября, сообщила помощник-консультант главы ВСК Марьяны Безуглой - Лилия Белоусова.

"Временная следственная комиссия продолжила свое заседание. Следующая встреча будет в понедельник, и о брифинге мы в обязательном порядке сообщим", - сказала Белоусова журналистам во вторник.

На уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" стоит ли ожидать на дополнительные комментарии Безуглой, она отвечать не стала.

Теги: #вагнеровцы #вск
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