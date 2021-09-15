15 сентября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 15 сентября, в мире отмечают много различных праздников и памятных дат.

Международный день демократии ООН учредила в 2007 году для продвижения и поддержания принципов демократии. Этот праздник ежегодно отмечается во всем мире. ООН стремится прославлять демократические нации, а также надеется, что другие недемократические страны когда-нибудь поддержат эту концепцию.

Сегодня День рождения Google. В этот день в 1997 году Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя "google.com". Само слово "Google" возникло, по словам создателей, когда один из друзей неправильно записал математический термин "googol"

15 сентября пять стран Центральной Америки празднуют День независимости. Именно сегодня, в 1821 году, испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор провозгласили свою независимость.

День рождения экологической организации "Гринпис"

В 1971 году небольшая группа экологов "объявила войну" американскому правительству, проводившему ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с ее основателями - Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания экологической организации "Гринпис".

Международный фестиваль джаза в Монреале

Международный фестиваль джаза в Монреале — популярнейший всемирный джазовый праздник, который проводится ежегодно уже 40 лет. Фестиваль занесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в мире.

Является важной достопримечательностью Монреаля. Расположенная на берегу реки святого Лаврентия отреставрированная старая часть города, сохранившая французский колорит 17-19 веков, со множеством ресторанов и открытых кафе, ежегодно на несколько летних дней превращается в единую концертную площадку, где длящиеся до утра выступления самых знаменитых в мире джаз-бэндов собирают тысячи зрителей.

День памяти князя Олега

Летопись рассказывает, что 2 сентября (по старому стилю) 911 года князь Олег, прозванный "вещим", после успешного похода на Константинополь (слав. - Царьград) заключил договор с Византией. Согласно "Повести временных лет" это событие произошло: "...Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира 6420...", что соответствует 15 сентября по новому стилю.

Также сегодня, 15 сентября, отмечают следующие праздники: Международный день точки; Всемирный день борьбы с лимфомой; День благодарности жене, День фетровой шляпы и День мятного ликера в США; День инженера в Индии.

По народному календарю сегодня - день Маманта-Овчинника. Этот день считался несчастливым, поэтому крестьяне пытались сегодня даже не выгонять скот со двора. Маманта-Овчинника называли покровителем коз и овец. В этот день готовили блюда из козьего молока.

Именины: Евтихий, Иван, Альфред, Евтихиан, Филипп, Федор, Антон, Федот, Феодосий, Юлиан, Филадельф, Леонид, Демид, Мамант (Мамонт), Руфина.

В этот день:

1916 - Прорыв в методах ведения боевых действий: англичане впервые применили танки, случилось это в битве на Сомме (Первая мировая война).

1917 - Вышел в тираж первый номер журнала Форбс (ведущее экономическое издание в мире, общая аудитория около 5 млн человек по всему миру, журнал славится составлением различных рейтингов).

1922 - Открыт театр имени Марии Заньковецкой в Киеве.

1930 - Бридж (единственная из карточных игр, признанная в качестве вида спорта) выходит на международный уровень.

1949 - Первым канцлером ФРГ стал Конрад Аденауэр (именно под его руководством Германия сумела оправиться от последствий Второй мировой войны).

1982 - Папа Римский Иоанн Павел II дал личную аудиенцию лидеру Палестины Ясиру Арафату, вопреки протестам со стороны Израиля.