Кулеба: противодействие агрессии РФ будет приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН

В день открытия 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом, и назвал три основных приоритета Украины на сессии.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики, закрепленным в стратегии внешнеполитической деятельности, остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. 23 августа в Киеве состоялся инаугурационный саммит Крымской платформы, которая консолидирует международные усилия для деоккупации Крыма. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку ее работы со стороны ООН, ведь достижение конечной цели Крымской платформы - возвращение Крыма - восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Министр проинформировал о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины во время текущей сессии Генассамблеи ООН.

Вторым приоритетом Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН министр назвал улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

"ООН имеет знания, опыт и технологии реализации проектов по восстановлению территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов. Мы заинтересованы в более активной деятельности ООН в регионе, в частности в сферах гуманитарного разминирования, развития медицинской, образовательной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ", - пояснил Кулеба.

Третьим приоритетом станет преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Все государства должны получить равный доступ к вакцинам, иметь достаточно средств для эффективного противодействия пандемии и экономического восстановления. Украина готова к эффективному сотрудничеству с ООН для укрепления украинской системы здравоохранения и социально-экономической защиты наиболее уязвимых категорий граждан", - подытожил глава МИД Украины.

Кулеба пожелал Абдулле Шахиду успеха в достижении его целей во главе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и подчеркнул готовность к эффективному сотрудничеству. Он напомнил, что Украина как одно из государств-основателей ООН выступает за усиление роли ООН в решении насущных проблем международных отношений.

"Мы готовы вместе с действующим председательством Генассамблеи приложить совместные усилия для решения вооруженных конфликтов, восстановления глобальной экономики после пандемии COVID-19, борьбы с изменениями климата", - заверил Кулеба.

Торжественное открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.