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18:54 14.09.2021

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

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Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба пришел на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины.

Как сообщил член фракции "Голос" Роман Костенко, Бурба явился на заседание ВСК, чтобы предоставить информацию по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

"Экс-начальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на заседание парламентской ВСК", - написал Костенко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

 

Теги: #минобороны #вагнеровцы #вск #бурба
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