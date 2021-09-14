Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 14 сентября, один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"Неподалеку от населенного пункта Пески противник обстрелял позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В результате обстрела один военнослужащий ОС получил осколочное ранение. Он госпитализирован, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.