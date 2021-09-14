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17:49 14.09.2021

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

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Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

Городской суд Праги отправил задержанного в аэропорту россиянина Александра Франчетти под арест, где он будет ждать результатов рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Украину, сообщает чешское издание Novinky.cz.

Как отмечают журналисты, после оглашения решения суда адвокат Франчетти Ян Шварц заявил журналистам, что запрос Украины об экстрадиции был "политически мотивированным и не имел ничего общего с преступной деятельностью".

"Арест - обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко бывает, что клиента отпускают. Будем надеяться, что во время принятия решения об эстрадиции суд не поддастся политизации", - цитируют Шварца журналисты.

Адвокат добавил, что в случае экстрадиции Франчетти в Украину, его "ожидают пытки и может угрожать смерть".

Как сообщалось, 12 сентября правоохранительные органы Чешской Республики задержали в международном аэропорту Праги по запросу Украины гражданина Российской Федерации Александра Франчетти.

13 сентября Офис генпрокурора Украины обратился в Министерство юстиции Чешской Республики с повторной просьбой о выдаче задержанного в Праге гражданина Российской Федерации Александра Франчетти.

Впервые с подобным запросом украинские правоохранители обратились к чешским коллегам еще в августе 2020 года, а 13 сентября подтвердили актуальность запроса об экстрадиции.

Правоохранители уточнили, что Франчетти разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях "Самооборона Крыма" и "Северный ветер" (ст. 260 УК Украины).

Голосеевский районный суд г. Киева уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Теги: #чехия #суд #франчетти
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