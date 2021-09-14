Представители операции "UNIFIER" передали Нацгвардии медоборудование на сумму в 4,5 млн грн

Канадские офицеры во главе с командиром Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция "UNIFIER") Мелани Лейк во время торжеств по случаю Дня создания Международного центра Нацгвардии Украины передали Центру новое медицинское оборудование для обучения гвардейцев.

"Это учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди оборудования есть реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы, которые сделают подготовку более реалистичной", - сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины во вторник.

Общая стоимость переданного оборудования составила около 4,5 млн грн.

"Те курсы, которые мы проводили в Международном центре, являются максимально продуктивными и показывают самый быстрый результат. Медицинские курсы предоставляют пространство для отработки максимально реалистичных сценариев боя и полной отработки умений и навыков. Уверена, что те знания, которые гвардейцы получили на кусах по медицине, сильно улучшат уровень сохранения жизни в районе проведения операции Объединенных сил", - отметила Лейк.

Офицеры главного командования Нацгвардии Украины и Международного центра поблагодарили личный состав операции "UNIFIER" за плодотворное сотрудничество и доброжелательность. Вместе они осмотрели все учебные материалы, предоставленные для будущих учений.