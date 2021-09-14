События

17:39 14.09.2021

Представители операции "UNIFIER" передали Нацгвардии медоборудование на сумму в 4,5 млн грн

1 мин читать

Канадские офицеры во главе с командиром Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция "UNIFIER") Мелани Лейк во время торжеств по случаю Дня создания Международного центра Нацгвардии Украины передали Центру новое медицинское оборудование для обучения гвардейцев.

"Это учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди оборудования есть реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы, которые сделают подготовку более реалистичной", - сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины во вторник.

Общая стоимость переданного оборудования составила около 4,5 млн грн.

"Те курсы, которые мы проводили в Международном центре, являются максимально продуктивными и показывают самый быстрый результат. Медицинские курсы предоставляют пространство для отработки максимально реалистичных сценариев боя и полной отработки умений и навыков. Уверена, что те знания, которые гвардейцы получили на кусах по медицине, сильно улучшат уровень сохранения жизни в районе проведения операции Объединенных сил", - отметила Лейк.

Офицеры главного командования Нацгвардии Украины и Международного центра поблагодарили личный состав операции "UNIFIER" за плодотворное сотрудничество и доброжелательность. Вместе они осмотрели все учебные материалы, предоставленные для будущих учений.

Теги: #нацгвардия #канада #медоборудование #unifier
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 07.09.2021
Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

11:52 30.08.2021
Кабмин утвердил порядок деятельности Нацгвардии по прекращению массовых беспорядков

Кабмин утвердил порядок деятельности Нацгвардии по прекращению массовых беспорядков

18:44 25.08.2021
Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

22:46 15.08.2021
Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

07:30 14.08.2021
Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

Канада готова принять до 20 тыс. афганских беженцев - министр

20:45 10.08.2021
Moderna построит завод по производству РНК-вакцин в Канаде

Moderna построит завод по производству РНК-вакцин в Канаде

06:55 10.08.2021
Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

Канада открывает границу для вакцинированных и сдавших отрицательный тест на COVID-19 американцев

19:04 09.08.2021
Канадские власти ввели очередной пакет санкций в отношении Минска

Канадские власти ввели очередной пакет санкций в отношении Минска

23:44 05.08.2021
Власти Квебека планируют ввести "паспорт вакцинации"

Власти Квебека планируют ввести "паспорт вакцинации"

20:35 29.07.2021
Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Консультативная миссия ЕС планирует сотрудничать с Нацгвардией Украины в вопросах обеспечения безопасности в районе проведения ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

Берлин заверил Киев, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию без сертификации - Зеркаль

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба пришел на парламентскую ВСК предоставить информацию по делу "вагнеровцев" - нардеп Костенко

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный – штаб ООС

Чешский суд отправил под арест задержанного в Праге россиянина Франчетти

В одесский порт с дружественным визитом прибыл боевой катер турецкой береговой охраны

Берлин заверил Киев, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию без сертификации - Зеркаль

Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА