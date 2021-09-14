Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

Кабинет министров Украины на заседании в понедельник обновил перечень карантинных ограничений на разных уровнях эпидопасности, в частности, разрешил работу бизнеса в "красных" зонах при условии полной вакцинации работников и посетителей.

Так, согласно разъяснению Министерства здравоохранения в Facebook, в "зеленой" зоне действует требование по обязательному ношению масок в общественных помещениях и транспорте.

В "желтой" зоне, помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются:

- массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой". Местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В "красной" зоне эпидопасности запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.