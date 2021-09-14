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15:34 14.09.2021

Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

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Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Беларусью

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области, сообщает пресс-служба СБУ во вторник.

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", - подчеркивают в спецслужбе.

Там добавляют, что спецназовцы изъяли из тайника 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), 2 магазина к АК-74; 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

"Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Теги: #сбу #оружие #схрон
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