Вблизи Песок ранен украинский военный - Минобороны

Российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня вблизи Песок, один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен", - говорится в сводке на сайте Минобороны.

Военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ", - сказано в сообщении.