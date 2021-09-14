События

14:59 14.09.2021

СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

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СБУ провела контрдиверсионные учения в районе ООС

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело контрдиверсионные учения - в Сватово Луганской области, что находится в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по легенде условные диверсанты совершили террористический акт на железнодорожном вокзале, взорвав два взрывных устройства.

"Два других взрыва правоохранителям удалось предотвратить, заранее обнаружив места заложения взрывчатки. Прохожих с прилегающей к железнодорожному вокзалу территории оперативно эвакуировали. Тренировка происходили в условиях, максимально приближенным к реальным", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

В тренировках приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.

 

Теги: #оос #учения #сбу
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