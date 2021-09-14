Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

Генеральный план Киева проходит финальный этап доработки, после которого начнется процедура общественных слушаний и обсуждения, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, департамент градостроительства и архитектуры обеспечивает согласование всех разделов проекта Генплана, а также контролирует доработку проекта градостроительной документации.

Ранее Министерство культуры и информационной политики согласовало историко-архитектурный опорный план столицы, необходимый для разработки Генерального плана.