События

14:06 14.09.2021

УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

2 мин читать
УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

В Киеве состоялась презентация видеоколлекции воспоминаний об оккупации Крыма, созданной Украинским институтом национальной памяти в партнерстве с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Для нас это очень важно, потому что историческая память и право знать правду о событиях в ходе вооруженного конфликта, оккупации, являются одним из неотъемлемых элементов переходного правосудия. И потому этот трек и эти воспоминания, которые мы сегодня можем видеть, являются очень важными, потому что время идет, а то, что время идет не должно влиять ни на политику государства, ни на позиции международного сообщества и также на мысли, воспоминания и эмоции наших граждан", - сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич на онлайн-презентации проекта во вторник.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что рассказанные в рамках видео коллекции истории могут быть использованы не только как показания в дальнейших судах, но и в горизонте вечности.

"Когда через 50 или 100 лет люди захотят изучать этот период, им будут доступны не только архивные материалы, международные документы, решения судов, но и реальные истории реальных людей, то, чего нам сейчас, например, так очень не хватает об украинской революции 1917-1921 гг., Второй мировой войне - человеческого измерения исторического процесса", - пояснил Дробович.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал, что данная работа является очень своевременной и будет по-настоящему оценена через 10-20 лет.

"Я хотел бы, чтобы у вас были возможности (если надо, мы будем вам способствовать), чтобы больше людей, которые связаны с этими событиями, имели возможность оставить свои показания, свои ощущения того времени. Это будет частью настоящей украинской истории", - подчеркнул Чубаров.

Видео коллекция воспоминаний об оккупации Крыма была записана в рамках устно-исторического проекта "Крым. Оккупация" и доступна к просмотру на сайте Архива устной истории Украинского института национальной памяти (https://ui.uinp.gov.ua/uk/archive/fond-1-ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati/opys-12-usni-svidchennya-pro-podiyi-okupaciyi-krymu-zapysani-u-2021-roci).

Свои показания в раках проекта дали глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко, бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова и др.

Всего в видео коллекции содержится 21 интервью с текстовой транскрипцией и указанием тайм-кодов.

Теги: #крым #презентация #уинп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:03 11.09.2021
Обвинение первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова переквалифицировали с пособничества на участие в совершении диверсии

Обвинение первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова переквалифицировали с пособничества на участие в совершении диверсии

11:28 10.09.2021
Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

Кулеба: Украина активно формирует новую архитектуру региональной и глобальной безопасности

17:38 08.09.2021
ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

ГУР Минобороны Украины опровергло российские обвинения в причастности к диверсии в оккупированном Крыму

12:13 08.09.2021
Депутаты предлагают Раде принять заявление о незаконном задержании Россией первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

Депутаты предлагают Раде принять заявление о незаконном задержании Россией первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа

11:59 08.09.2021
В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

В доме бывшего члена Меджлиса Менсеитова прошел обыск, его вывезли в неизвестном направлении

01:11 08.09.2021
Apple может представить новый iPhone 14 сентября

Apple может представить новый iPhone 14 сентября

16:52 07.09.2021
Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

Канада осуждает задержание крымских татар российскими спецслужбами в Крыму

20:25 06.09.2021
Российский суд в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

Российский суд в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

05:53 06.09.2021
Госдеп США потребовал освобождения задержанных крымских татар, подозреваемых в повреждении газопровода

Госдеп США потребовал освобождения задержанных крымских татар, подозреваемых в повреждении газопровода

22:13 05.09.2021
Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

Джелялова и других крымских татар подвергают психологическому давлению

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

Транспорт во время возможного локдауна закрывать не планируется - премьер

В Украине за сутки зафиксировано 3332 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 1404 человек, 97 умерло

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, один военнослужащий погиб

ПОСЛЕДНЕЕ

Генплан Киева проходит финальный этап доработки – КГГА

В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черном море

В Украине ожидается сухая погода, местами туман

На территории столичного колледжа не обнаружили никаких опасных устройств – полиция

ГУР Минобороны информирует о наращивании боевых возможностей группировки военных РФ на Донбассе

Зарплата директора БЭБ составит около 120-130 тыс. грн в месяц - Мельник

Коренные жители Новой Зеландии выступают за переименование страны

Республиканцы в Сенате США грозят подвесить назначения в Минфине до санкций против Nord Stream 2

Кулеба: Украине нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю

Путин на самоизоляции, но абсолютно здоров - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА