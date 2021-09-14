УИНП создал видеоколлекцию воспоминаний об оккупации Крыма

В Киеве состоялась презентация видеоколлекции воспоминаний об оккупации Крыма, созданной Украинским институтом национальной памяти в партнерстве с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Для нас это очень важно, потому что историческая память и право знать правду о событиях в ходе вооруженного конфликта, оккупации, являются одним из неотъемлемых элементов переходного правосудия. И потому этот трек и эти воспоминания, которые мы сегодня можем видеть, являются очень важными, потому что время идет, а то, что время идет не должно влиять ни на политику государства, ни на позиции международного сообщества и также на мысли, воспоминания и эмоции наших граждан", - сказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич на онлайн-презентации проекта во вторник.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что рассказанные в рамках видео коллекции истории могут быть использованы не только как показания в дальнейших судах, но и в горизонте вечности.

"Когда через 50 или 100 лет люди захотят изучать этот период, им будут доступны не только архивные материалы, международные документы, решения судов, но и реальные истории реальных людей, то, чего нам сейчас, например, так очень не хватает об украинской революции 1917-1921 гг., Второй мировой войне - человеческого измерения исторического процесса", - пояснил Дробович.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал, что данная работа является очень своевременной и будет по-настоящему оценена через 10-20 лет.

"Я хотел бы, чтобы у вас были возможности (если надо, мы будем вам способствовать), чтобы больше людей, которые связаны с этими событиями, имели возможность оставить свои показания, свои ощущения того времени. Это будет частью настоящей украинской истории", - подчеркнул Чубаров.

Видео коллекция воспоминаний об оккупации Крыма была записана в рамках устно-исторического проекта "Крым. Оккупация" и доступна к просмотру на сайте Архива устной истории Украинского института национальной памяти (https://ui.uinp.gov.ua/uk/archive/fond-1-ukrayinskyy-instytut-nacionalnoyi-pamyati/opys-12-usni-svidchennya-pro-podiyi-okupaciyi-krymu-zapysani-u-2021-roci).

Свои показания в раках проекта дали глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко, бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова и др.

Всего в видео коллекции содержится 21 интервью с текстовой транскрипцией и указанием тайм-кодов.